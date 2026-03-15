Box Office USA | Pixar non si ferma con Jumpers Colleen Hoover batte le stime ma non il primato

Nel fine settimana dal 13 al 15 marzo, il Box Office negli Stati Uniti ha registrato un incasso totale di 86 milioni di dollari. Il film di Pixar, Jumpers, ha mantenuto la prima posizione, mentre il nuovo film di Colleen Hoover ha superato le stime di incasso ma non ha raggiunto il primato del weekend. Questi sono i dati principali relativi alle performance delle pellicole sul mercato nordamericano.

Il Box Office USA del weekend 13-15 marzo si è chiuso con un segnale estremamente positivo: un incasso complessivo di 86.,2 milioni di dollari, segnando un clamoroso +65% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (Dati Deadline). Nonostante una leggera flessione rispetto alle previsioni più ottimistiche del venerdì, il mercato ha dimostrato una vitalità sorprendente, trainato dai grandi brand e dai nuovi fenomeni letterari. In vetta alla classifica si è confermato ancora Jumpers – Un Salto tra gli Animali (DisneyPixar). Al suo secondo weekend, il film d’animazione ha incassato altri 28.5 milioni di dollari, portando il totale globale a ben 164. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office USA: Pixar non si ferma con Jumpers, Colleen Hoover batte le stime ma non il primato Articoli correlati Box Office USA: Pixar domina con Jumpers, debutto da record per un originale. Disastro per La Sposa!Secondo i dati riportati da The Hollywood Reporter, Jumpers – Un Salto tra gli Animali (Hoppers in originale) è proiettato verso un debutto da 40... Contenuti e approfondimenti su Box Office Temi più discussi: Box office Usa, gli animali di Hoppers ancora al primo posto; Pixar torna a volare: Jumpers sorprende al box office mondiale; La Pixar domina al Box Office, che flop il debutto per La Sposa!; Box Office: Pixar rinasce con Jumpers, flop per La sposa!. Box Office USA: Pixar non si ferma con Jumpers, Colleen Hoover batte le stime ma non il primatoWeekend da 86 milioni al botteghino USA. Jumpers resta primo, debutto solido per Reminders of Him di Colleen Hoover. La classifica completa. universalmovies.it Box Office USA: Jumpers riporta la Pixar in vetta, debutto shock per La Sposa!Pixar trionfa con Jumpers - Un salto tra gli animali: 46 milioni negli USA e 88 globali. Crolla La Sposa! di Maggie Gyllenhaal. La top 5 del weekend. universalmovies.it Box Office Italia Fine Settimana dal 12 al 15 marzo 2026: Jumpers resta in vetta al botteghino #BoxOfficeItalia #thinkmovies - facebook.com facebook Jumpers - Un salto tra gli animali torna in testa al box office italiano #BoxOffice mymovies.it/cinemanews/202… x.com