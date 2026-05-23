Borra perde la testa e prende a pugni Landi durante i playout di basket | 11 punti di sutura
Durante la gara 3 dei playout di serie A2 maschile tra Roseto e Ruvo di Puglia, un giocatore di Borra ha aggredito un avversario, colpendolo con dei pugni. L’incidente si è verificato nel corso del match e ha richiesto l’intervento dei sanitari, che hanno suturato 11 punti al giocatore colpito. L’episodio ha interrotto la partita, che è stata poi ripresa successivamente.
Brutto episodio di violenza durante gara 3 dei playout di serie A2 maschile tra Roseto e Ruvo di Puglia. Jacopo Borra, centro di Ruvo, perde la testa e prende a pugni in faccia Aristide Landi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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