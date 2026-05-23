Borra perde la testa e prende a pugni Landi durante i playout di basket | 11 punti di sutura

Notizia in breve

Durante la gara 3 dei playout di serie A2 maschile tra Roseto e Ruvo di Puglia, un giocatore di Borra ha aggredito un avversario, colpendolo con dei pugni. L’incidente si è verificato nel corso del match e ha richiesto l’intervento dei sanitari, che hanno suturato 11 punti al giocatore colpito. L’episodio ha interrotto la partita, che è stata poi ripresa successivamente.