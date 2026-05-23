Basket rissa pazzesca in A2 Borra prende a pugni Landi | 11 punti di sutura in faccia Cos' è successo

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In gara 3 dei playout di A2, si è verificata una violenta rissa tra i giocatori. Borra ha colpito Landi con un pugno, provocandogli 11 punti di sutura in faccia. La scena si è svolta durante la partita, con i giocatori coinvolti in un acceso scontro fisico. Landi ha successivamente condiviso sui social una foto delle ferite riportate. La partita è stata interrotta e sono state avviate indagini da parte delle autorità competenti.

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Grave atto di violenza durante gara 3 di playout di serie A2 maschile tra Ruvo di Puglia e Roseto: dopo un rimbalzo conteso, Jacopo Borra, centro di Ruvo di 2.16, perde la testa e prende a pugni in faccia Aristide Landi, anche mentre è a terra. A quel punto intervengono arbitri, staff tecnico e giocatori per fermarlo e cercare di calmare la situazione. Borra viene espulso, con lui anche Aleksa Nikolic (Ruvo), Angelo Del Chiaro e Danilo Petrovic (Roseto) per essere entrati in campo dalla panchina. Landi, colpito al volto e sanguinante, è poi rientrato in partita con una vistosa fasciatura alla testa. Roseto, che era sotto 2-0 nella serie, ha poi vinto la partita 100-84. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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