Borgo nuova idea antica | colonnato e giardino come prima della guerra

A Borgo sono stati installati nuovi colonnati e riqualificato un giardino, ripristinando l'aspetto di prima della guerra. Le colonne sono state collocate come se fossero punti di sutura, simbolo di un tentativo di ricostruzione e di recupero dell’identità storica del luogo. L'intervento mira a restaurare l’aspetto originario, dopo i danni subiti durante il bombardamento del 1944. La riqualificazione riguarda anche il giardino, che è stato riqualificato per ripristinare il suo aspetto precedente al conflitto.

Pisa, 23 maggio 2026 – Colonne come fossero i punti di sutura per ricucire le ferite del bombardamento del 1944. Se ne bisbigliava quasi per il pudore di non rivelare un sogno, già dal 2010. Il sogno dei pisani. Bisbigli, chiacchiere e sospiri su quella Pisa vilipesa nell’orgoglio architettonico da una bomba impazzita che era destinata al Ponte di Mezzo. Questa volta, la Giunta del sindaco Michele Conti mette nero su bianco quei desiderata dei pisani, e cioè il prolungamento del colonnato di Borgo Stretto passante davanti a Largo Ciro Menotti. Una visione dal passato. L’idea è contenuta nel Piano operativo comunale (Poc) e prevede, o meglio dà il nulla osta al passaggio da una cartolina in bianco e nero di 80 anni fa, in una a colori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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