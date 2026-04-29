Un falso allarme ha portato sul posto gli artificieri in un giardino di un comune della provincia di Pavia. Durante un sopralluogo, si è scoperto che l’oggetto sospetto era in realtà una palla di cannone vecchia di diversi decenni. Dopo aver ispezionato l’area, gli specialisti hanno dichiarato conclusa la situazione senza rischi per le persone o le abitazioni vicine.

LINAROLO (Pavia) Alla fine si è rivelato un falso allarme, ma almeno l’intervento degli specialisti artificieri ha scongiurato ogni rischio. Quella che era sembrata una bomba inesplosa era invece “solo“ un’antica palla di cannone, del tutto innocua perché priva di carica esplosiva. La chiamata al 112 è arrivata dalla proprietaria di un’abitazione a Linarolo Po, che stava sistemando il giardino della casa che un famigliare aveva tenuto chiusa per più di dieci anni. Proprio nell’area verde abbandonata da oltre un decennio, sommerso dalla vegetazione, è stato trovato quello che all’apparenza è sembrato un ordigno bellico. E la donna, senza rischiare di rimuoverlo, ha fatto la cosa giusta avvisando le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme ordigno in un giardino. Era solo un’antica palla di cannone

Notizie correlate

“Venite, c’è una palla di cannone in giardino”: scatta l’allarme a LinaroloLinarolo (Pavia), 28 aprile 2026 - Non era una bomba inesplosa, solo un'antica palla di cannone.

Non era un ordigno bellico. Ghiarole, rientra l’allarmeDue giorni con un’area isolata per motivi di sicurezza, l’intervento dei militari del reparto Artificieri di Piacenza, carabinieri, operatori del...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Allarme ordigno in un giardino. Era solo un’antica palla di cannone; Paura per un allarme bomba a via Marina: artificieri sul posto; Falso allarme ad Olginate: artificieri per un ordigno bellico, ma era un pezzo di arredo; Papa Leone, falso allarme bomba a casa del fratello John Prevost: in corso accertamenti per arrivare all'autore.

Allarme ordigno in un giardino. Era solo un’antica palla di cannoneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Venite, c’è una palla di cannone in giardino: scatta l’allarme a LinaroloIl ritrovamento nell’area verde di un'abitazione rimasta chiusa per oltre un decennio: la proprietaria sistemando l'area verde ha trovato il pezzo poi risultato del XVIII secolo, privo di carica esplo ... ilgiorno.it

Notiziario flash del 14 aprile 2026 Ordigno a Palagonia Spaccio domestico a Catania Allarme carburanti in Sicilia Il Salone dell’Orientamento Unict Salvatore Giuffrida #Palagonia #Catania #Unict #Carburanti #Benzina Intro by Alfio Distefano - facebook.com facebook