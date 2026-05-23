Boom dell’usato | il mercato punta al trilione tra risparmio e bizzarrie

Notizia in breve

Il mercato dell’usato sta crescendo rapidamente, con una stima che punta a superare il trilione di euro. I prezzi bassi attirano consumatori, ma dietro i mercatini si celano oggetti strani e inquietanti. Le piattaforme digitali, invece, trasformano il caos delle inserzioni in un business redditizio, facilitando vendite e acquisti di beni di seconda mano. La tendenza si conferma tra risparmio e stranezze, con un aumento delle transazioni online e una crescita complessiva del settore.