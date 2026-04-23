Negli ultimi mesi, i dati indicano un forte incremento nella rivendita di prodotti usati sulla piattaforma, con un aumento del 75% degli annunci tra febbraio 2025 e marzo 2026. Ogni articolo venduto porta ai consumatori una media di 117 euro, evidenziando un crescente interesse verso il mercato dell’usato. Questa tendenza riguarda principalmente oggetti di seconda mano, con un incremento anche nelle transazioni di rivendita rispetto ai mesi precedenti.

? Cosa sapere Annunci di rivendita su Klarna cresciuti del 75% tra febbraio 2025 e marzo 2026.. Ogni oggetto venduto genera mediamente 117 euro per i consumatori della piattaforma.. Tra febbraio 2025 e marzo 2026 il volume degli annunci di rivendita su Klarna è schizzato del 75%, trasformando i vecchi acquisti in una fonte di reddito che genera mediamente 117 euro per ogni singolo oggetto venduto. Il mercato dell’usato non è più solo una questione di risparmio, ma un vero asset strategico. Gli utenti non si limitano a cercare prezzi bassi, cercano di recuperare il valore residuo di ciò che possiedono. La piattaforma ha reso tutto estremamente fluido: grazie alla connessione con servizi come eBay, Poshmark e Tradera, vendere un prodotto acquistato in precedenza è diventato un processo automatico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom dell’usato: vendere i vecchi acquisti regala 117 euro a oggetto

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