Tergicristallo usato come spada | paura davanti al mercato dell' Esquilino

Un uomo ha impugnato una parte appuntita di un tergicristallo durante una lite e, dopo averla usata come arma, l'ha puntata contro gli agenti intervenuti per fermare le violenze. L’episodio si è verificato nell’area di un mercato dell’Esquilino, suscitando preoccupazione tra i presenti. Nessuna informazione riguardo a eventuali feriti o conseguenze legali è stata resa nota.

Armato della parte metallica appuntita di un tergicristallo. Una insolita arma brandita come una spada, che un uomo ha utilizzato nel corso di una lite per poi puntarla contro gli agenti intervenuti per sedare le violenze. È accaduto davanti al mercato dell'Esquilino, a due passi dalla stazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it Roma, blitz al mercato dell'Esquilino: sequestrati 500 kg di pesceLunedì 9 febbraio il mercato dell'Esquilino ha aperto i battenti sotto la lente di un nuovo blitz interforze che ha perimetrato i luoghi simbolo del... Roma, nuovo blitz interforze al mercato dell’Esquilino: sequestrati 50 kg di pesceRoma, 9 febbraio 2026 – Nuovo blitz interforze al mercato dell’Esquilino, dove le forze dell’ordine hanno avviato un’operazione di controllo a...