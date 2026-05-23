Bondeno fac-simile della scheda e ecco come si vota per il nuovo sindaco
A Bondeno, in provincia di Ferrara, il 23 maggio 2026 si svolgono le elezioni comunali. È stato distribuito il fac-simile della scheda elettorale e sono state fornite le istruzioni su come si vota per il nuovo sindaco. Le modalità di voto sono state chiarite ai cittadini, che potranno esprimere le preferenze secondo le indicazioni sulla scheda. La data segna un cambiamento nelle regole per le prossime elezioni comunali.
Bondeno (Ferrara), 23 maggio 2026 – Questa volta la storia cambia le regole per scrivere il futuro dei prossimi cinque anni. Per la prima volta da quando è in vigore l'elezione diretta del sindaco, Bondeno, i cui abitanti sono scesi sotto i 15.000, si prepara a un voto a turno unico, cancellando definitivamente la possibilità del ballottaggio. Una svolta inedita per la politica locale, che costringe i candidati a giocarsi il tutto per tutto in un'unica, decisiva, sfida alle urne. https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnapoliticacome-si-vota-elezioni-comunali-emilia-romagna-8f023bd1 Quando si vota. Si vota domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Elezioni 2026: come si vota, le info e il fac simile della scheda elettoraleDomenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 si svolgono le elezioni amministrative in 894 comuni italiani.
Leggi anche: Il fac simile della scheda elettorale per le elezioni comunali del 24-25 maggio (e come si vota)