bondeno fac simile della scheda e ecco come si vota per il nuovo sindaco

Notizia in breve

A Bondeno, in provincia di Ferrara, il 23 maggio 2026 si svolgono le elezioni comunali. È stato distribuito il fac-simile della scheda elettorale e sono state fornite le istruzioni su come si vota per il nuovo sindaco. Le modalità di voto sono state chiarite ai cittadini, che potranno esprimere le preferenze secondo le indicazioni sulla scheda. La data segna un cambiamento nelle regole per le prossime elezioni comunali.