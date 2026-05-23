Bolzano premiati i Nonni Vigili | onore ai volontari per il servizio

A Bolzano sono stati premiati i volontari dei Nonni Vigili che hanno completato vent’anni di servizio. Il riconoscimento è rivolto a coloro che dedicano il loro tempo al controllo della sicurezza nei pressi delle scuole. Si è discusso anche dell’aumento del compenso, che potrebbe influire sulla gestione del servizio scolastico, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui cambiamenti o sugli effetti pratici.

? Domande chiave Chi sono i volontari che hanno raggiunto i vent'anni di servizio?. Come influisce l'aumento del compenso sulla gestione del servizio scolastico?. Perché il Comune investe 700 mila euro ogni anno in questo progetto?. Quali sfide deve affrontare il ricambio generazionale dei 132 volontari?.? In Breve Compenso per turno aumentato a 12 euro da gennaio 2026 con spesa annua di 700.000 euro.. 132 volontari attivi gestiscono 12 servizi Pedibus e due autobus dedicati agli studenti.. Riconoscimenti per 20 anni a Castagna e 10 anni a otto volontari diversi.. Saluto per limiti di età ai volontari Bincoletto, Marizza, Semidoppio e Vaccaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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