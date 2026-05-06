Termoli | aperte le iscrizioni per il servizio dei Nonni Vigili

A Termoli sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il servizio dei Nonni Vigili, un progetto che prevede la presenza di volontari davanti alle scuole per vigilare sulla sicurezza stradale. Il presidio si svolgerà nelle zone di ingresso e uscita degli istituti scolastici, con l’obiettivo di tutelare gli studenti durante gli spostamenti. Il progetto è promosso da responsabili comunali e associazioni locali, che hanno avviato le procedure di adesione.

? Cosa scoprirai Come funzionerà il presidio stradale davanti alle scuole di Termoli?. Chi sono i responsabili che hanno promosso questo nuovo progetto?. Dove si terranno gli incontri per reclutare i nuovi volontari?. Come verranno coordinati i turni dei nonni con i dirigenti scolastici?.? In Breve Il consigliere Verini e l'assessore Vaino coordinano il piano operativo comunale.. Le iscrizioni sono aperte da maggio per garantire copertura entro settembre.. Incontri informativi saranno organizzati presso i vari centri anziani locali.. I volontari collaboreranno direttamente con i dirigenti degli istituti scolastici.. A Termoli sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il servizio dei Nonni Vigili, un progetto che mira a garantire la sicurezza degli studenti in vista dell’anno scolastico che inizierà a settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli: aperte le iscrizioni per il servizio dei Nonni Vigili Notizie correlate Servizio Trasporto Scolastico ad Avellino, aperte le iscrizioniSi comunica che a decorrere dal 14 aprile 2026, sono aperte le iscrizioni al Servizio Trasporto Scolastico presso le Scuole dell’Infanzia, Primarie o... Aperte le iscrizioni al Master in Diritti umani e gestione dei conflitti della Sant'AnnaPisa, 19 marzo 2026 - Giunge alla venticinquesima edizione il Master di I livello in ‘Human Rights and Conflict Management’, il percorso di alta...