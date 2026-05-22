Vigilanza antincendio a Portonovo e Mezzavalle il servizio sarà affidato ai Vigili del Fuoco
La Giunta comunale di Ancona ha approvato, nella seduta di ieri, una convenzione con il comando dei Vigili del Fuoco di Ancona per la vigilanza antincendio nelle aree di Portonovo e Mezzavalle. La decisione, su proposta dell’assessore alla Protezione civile, sarà efficace non appena arriverà il nulla osta ministeriale. Il servizio sarà gestito dai Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle zone interessate durante la stagione estiva.
ANCONA – La Giunta comunale di Ancona, nella seduta di ieri, giovedì 21 maggio, su proposta dell’assessore alla Protezione civile Giovanni Zinni, ha deciso di sottoscrivere una convenzione, non appena verrà ricevuto il nulla osta ministeriale, con il comando dei Vigili del Fuoco di Ancona per il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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