Vigilanza antincendio a Portonovo e Mezzavalle il servizio sarà affidato ai Vigili del Fuoco

La Giunta comunale di Ancona ha approvato, nella seduta di ieri, una convenzione con il comando dei Vigili del Fuoco di Ancona per la vigilanza antincendio nelle aree di Portonovo e Mezzavalle. La decisione, su proposta dell’assessore alla Protezione civile, sarà efficace non appena arriverà il nulla osta ministeriale. Il servizio sarà gestito dai Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle zone interessate durante la stagione estiva.

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