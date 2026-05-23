Una persona è caduta nel fiume Talvera a Bolzano. I soccorritori sono intervenuti con un’autogru per recuperare il ferito. Non sono state rese note le cause della caduta né le condizioni di salute dell’infortunato. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

? Domande chiave Cosa ha spinto la persona a cadere dal muretto di confine?. Come hanno fatto i soccorritori a recuperare il ferito con l'autogru?. Perché quel tratto di argine vicino a Ponte Sant’Antonio è pericoloso?. Chi dovrà rispondere della sicurezza dei muretti lungo il Talvera?.? In Breve Allarme scattato venerdì 22 maggio intorno alle ore 23:30.. Recupero tecnico effettuato dai Vigili del Fuoco tramite autogru presso Ponte Sant’Antonio.. Ferito trasportato in ospedale dopo le prime cure mediche sull'argine.. Pericolosità segnalata per i muretti di confine lungo il corso del Talvera.. Una persona è precipitata per diversi metri da un muro di confine lungo il Talvera verso l’argine del torrente, poco prima della mezzanotte di venerdì 22 maggio, nei pressi di Ponte Sant’Antonio a Bolzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, caduta nel Talvera: soccorsi con l’autogru per il ferito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Brutta caduta in bici nel sentiero in discesa, l'amico 11enne gli fascia il braccio con la maglia in attesa dei soccorsiIncidente che ha coinvolto due ragazzini nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17:45 a Santarcangelo.

Alghero, auto nel verde a Tramariglio: soccorsi tecnici per il ferito? Domande chiave Come sono riusciti i Vigili del Fuoco a liberare l'uomo? Quali sono le cause che hanno fatto uscire l'auto di strada? Cosa hanno...

Cade da un muro sul Talvera: grave incidente nella notteIntervento dei soccorsi poco prima della mezzanotte nella zona dell’argine. Il ferito è stato raggiunto dal medico d’urgenza e recuperato dai Vigili del fuoco con l’utilizzo di un’autogru (Foto Vigili ... altoadige.it

Cade dal muretto e precipita sul greto del torrente TalveraBOZEN, 23 MAG - Un grave episodio si é verificato nella scorsa notte lungo le rive del fiume Talvera a Bolzano. (ANSA) ... ansa.it