Un incidente si è verificato a Tramariglio, nel comune di Alghero, quando un'auto è finita nel verde ai margini della strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre un uomo rimasto ferito all’interno del veicolo. I soccorsi sono arrivati rapidamente e hanno avviato le operazioni di estrazione. Le cause che hanno portato l’auto a uscire di strada non sono ancora state rese note.

? Domande chiave Come sono riusciti i Vigili del Fuoco a liberare l'uomo?. Quali sono le cause che hanno fatto uscire l'auto di strada?. Cosa hanno scoperto gli agenti della Polizia locale sul luogo?. Perché quel tratto della Provinciale 55 è considerato così pericoloso?.? In Breve Soccorso tecnico tramite procedure Saf per estrarre l'uomo dalla vegetazione.. Intervento del 118 per le cure mediche dopo il recupero.. Polizia locale di Alghero effettua rilievi sulla Provinciale 55.. Criticità morfologica del terreno in zona Tramariglio per i soccorsi.. Un conducente è finito in ospedale dopo che la sua vettura è uscita di strada sulla Provinciale 55 in zona Tramariglio, finendo nel fitto della vegetazione intorno alle ore 10 di questa mattina ad Alghero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alghero, auto nel verde a Tramariglio: soccorsi tecnici per il ferito

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