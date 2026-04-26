Brutta caduta in bici nel sentiero in discesa l' amico 11enne gli fascia il braccio con la maglia in attesa dei soccorsi
Nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17:45, si è verificato un incidente a Santarcangelo che ha coinvolto due minorenni durante un'uscita in bicicletta. Uno dei due ha subito una caduta in un sentiero in discesa, riportando una ferita al braccio. Un amico di 11 anni ha provveduto a fasciargli il braccio con la maglia mentre arrivavano i soccorsi.
Incidente che ha coinvolto due ragazzini nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17:45 a Santarcangelo. Nella zona verde antistante il convento dei cappuccini i due stavano percorrendo un sentiero in discesa con le biciclette quando sono caduti. Ad avere la peggio uno dei due caduto.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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