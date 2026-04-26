Brutta caduta in bici nel sentiero in discesa l' amico 11enne gli fascia il braccio con la maglia in attesa dei soccorsi

Nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17:45, si è verificato un incidente a Santarcangelo che ha coinvolto due minorenni durante un'uscita in bicicletta. Uno dei due ha subito una caduta in un sentiero in discesa, riportando una ferita al braccio. Un amico di 11 anni ha provveduto a fasciargli il braccio con la maglia mentre arrivavano i soccorsi.