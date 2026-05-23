A Bolzano è stata inaugurata la prima Casa della Comunità, dove medici e assistenti sociali operano insieme. La struttura mira a offrire servizi integrati per persone con malattie croniche, facilitando l'accesso a cure e supporto sociale in un unico spazio. Medici e assistenti sociali collaborano per pianificare interventi e gestire le esigenze dei pazienti. La Casa della Comunità si trova in un edificio dedicato, con l’obiettivo di semplificare i percorsi di assistenza.

? Punti chiave Cosa cambierà concretamente per chi soffre di malattie croniche?. Come lavoreranno insieme medici e assistenti sociali in un unico luogo?. Quali nuovi servizi specialistici saranno disponibili a partire da fine maggio?. Perché questo modello dovrebbe ridurre il sovraffollamento degli ospedali cittadini?.? In Breve Inaugurazione prevista mercoledì 27 maggio alle ore 9 in piazza Löw-Cadonna.. Partecipano l'assessore Messner, il sindaco Corrarati e il direttore generale Kofler.. Servizi specialistici e ambulatori attivi progressivamente dalla fine di maggio.. Gestione integrata di disturbi acuti, malattie croniche e supporto psicologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, apre la prima Casa della Comunità: medici e sociale insieme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Apre a Cepagatti la prima casa della comunità del Pescarese

A Ortona apre la prima Casa di Comunità della provincia di ChietiÈ stata inaugurata questa mattina a Ortona la prima Casa di Comunità della provincia di Chieti, nuova struttura sanitaria territoriale realizzata...

Apre la prima Casa di Comunità: Presidi di sanità territoriale. Risposte concrete ai cittadiniCon la nuova casa di comunità di Vecchiano, la prima che inauguriamo nella zona pisana, iniziamo un percorso virtuoso in cui il territorio darà risposte ai cittadini, senza appesantire i carichi di ... lanazione.it