Apre a Cepagatti la prima casa della comunità del Pescarese
A Cepagatti sarà inaugurata la prima casa della comunità della Asl di Pescara. L'apertura è prevista per il 22 maggio alle ore 11 e vedrà la partecipazione del presidente della regione Abruzzo, delle autorità regionali e locali, oltre alla direzione dell’azienda sanitaria locale. La struttura si trova nel territorio di Cepagatti e rappresenta un nuovo punto di riferimento per i servizi di assistenza sanitaria nella zona. L’evento si svolgerà in presenza delle autorità e dei rappresentanti dell’azienda sanitaria.
La prima casa della comunità della Asl di Pescara aprirà a Cepagatti. Sarà inaugurata il prossimo 22 maggio alle ore 11 alla presenza del presidente della regione Abruzzo, delle autorità regionali e locali e della direzione dell’azienda sanitaria locale.La casa della avrà luogo dove già sorge il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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