Apre a Cepagatti la prima casa della comunità del Pescarese

A Cepagatti sarà inaugurata la prima casa della comunità della Asl di Pescara. L'apertura è prevista per il 22 maggio alle ore 11 e vedrà la partecipazione del presidente della regione Abruzzo, delle autorità regionali e locali, oltre alla direzione dell’azienda sanitaria locale. La struttura si trova nel territorio di Cepagatti e rappresenta un nuovo punto di riferimento per i servizi di assistenza sanitaria nella zona. L’evento si svolgerà in presenza delle autorità e dei rappresentanti dell’azienda sanitaria.

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