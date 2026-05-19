Apre a Cepagatti la prima casa della comunità del Pescarese

Da ilpescara.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cepagatti sarà inaugurata la prima casa della comunità della Asl di Pescara. L'apertura è prevista per il 22 maggio alle ore 11 e vedrà la partecipazione del presidente della regione Abruzzo, delle autorità regionali e locali, oltre alla direzione dell’azienda sanitaria locale. La struttura si trova nel territorio di Cepagatti e rappresenta un nuovo punto di riferimento per i servizi di assistenza sanitaria nella zona. L’evento si svolgerà in presenza delle autorità e dei rappresentanti dell’azienda sanitaria.

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La prima casa della comunità della Asl di Pescara aprirà a Cepagatti. Sarà inaugurata il prossimo 22 maggio alle ore 11 alla presenza del presidente della regione Abruzzo, delle autorità regionali e locali e della direzione dell’azienda sanitaria locale.La casa della avrà luogo dove già sorge il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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