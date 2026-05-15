A Ortona apre la prima Casa di Comunità della provincia di Chieti
Questa mattina è stata inaugurata ad Ortona la prima Casa di Comunità della provincia di Chieti. La struttura sanitaria territoriale è stata realizzata grazie a finanziamenti provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La nuova struttura si trova in una zona centrale della città e rappresenta un intervento pubblico volto a migliorare l’assistenza sanitaria locale. Per ora, non sono stati comunicati dettagli sui servizi specifici che saranno offerti.
È stata inaugurata questa mattina a Ortona la prima Casa di Comunità della provincia di Chieti, nuova struttura sanitaria territoriale realizzata nell’ambito degli interventi finanziati con fondi Pnrr.All’apertura ufficiale hanno partecipato il direttore generale della Asl Mauro Palmieri, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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