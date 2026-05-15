A Ortona apre la prima Casa di Comunità della provincia di Chieti

Questa mattina è stata inaugurata ad Ortona la prima Casa di Comunità della provincia di Chieti. La struttura sanitaria territoriale è stata realizzata grazie a finanziamenti provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La nuova struttura si trova in una zona centrale della città e rappresenta un intervento pubblico volto a migliorare l’assistenza sanitaria locale. Per ora, non sono stati comunicati dettagli sui servizi specifici che saranno offerti.

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