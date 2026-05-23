Bologna ultimo atto al Dall’Ara Italiano l’Inter e l’ombra del Napoli | Contano i progetti non i contratti

Da ilrestodelcarlino.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna si terrà l'ultimo match stagionale al Dall’Ara. Prima della partita, ci sarà un incontro tra i dirigenti di tre club: uno italiano, uno interista e uno napoletano. La riunione è prevista per metà della prossima settimana, anche se non ci sono scadenze stringenti. Secondo fonti vicine, l’attenzione sarà rivolta ai progetti futuri più che ai contratti attuali. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata.

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L’incontro con i dirigenti, che avverrà "a metà della prossima settimana: poteva essere prima, ma non c’è fretta". I contratti che "valgono e non valgono". L’ombra di De Laurentiis, che per la panchina del Napoli lo ha messo convintamente nel mazzo dei pretendenti. E poi: i programmi, le cose da dirsi e da fare. "E bisognerà farle per bene – rimarca Italiano – perché a Bologna c’è una piazza che in questi anni è stata abituata bene dal club e che adesso giustamente pretende". Prove tecniche di terzo anno insieme o preliminari di divorzio? Chi ci capisce è bravo. L’unica certezza è che questa sera al Dall’Ara finisce la stagione rossoblù contro l’Inter di Chivu che si è appena cucita al petto lo scudetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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