Un allenatore ha dichiarato di voler affrontare una grande partita con la sua squadra, aggiungendo che potrebbe essere l'ultima. Nel frattempo, a Bologna, si discute sull'importanza dei rapporti umani rispetto ai contratti, sottolineando che in alcune situazioni i legami personali contano più delle formalità legali. La conversazione ruota attorno a temi di impegno e di valori, senza fare riferimenti specifici a persone o enti.

Orsolini non c’è (lesione di primo grado all’adduttore sinistro), Vincenzo Italiano per ora sì. Tutto satellita sempre attorno allo stesso pianeta, quindi al tecnico che col Bologna ha il contratto fino al 2027 ma che viene accostato qua e là, in maniera insistente anche al Napoli. “Sarà l’ultima gara per alcuni giocatori e chissà se anche per me? La novità l’ha detta Fenucci, ci incontreremo, lasciando perdere i contratti perché sapete che per gli allenatori valgono o non valgono, contano i rapporti e analizzare quel che si è fatto e quel che si può fare e migliorare. Se avrei preferito incontrare prima la società? Non è detto che le cose si debbano fare in fretta e furia: l’importante è avere le idee chiare, qui si sta da dio, si lavora al top e nel nostro percorso rimane una Coppa Italia storica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italiano: "I contratti a volte non valgono, contano i rapporti umani. Bologna, ci diremo tutto…"

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