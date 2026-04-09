Giovedì sera al Dall’Ara si disputa la prima sfida dei quarti di finale di Europa League tra il Bologna e l’Aston Villa. La partita rappresenta un momento importante per le due squadre, che cercano di avanzare nella competizione europea. La formazione italiana si prepara ad affrontare gli avversari in una sfida che può determinare il proseguimento del cammino in torneo.

Il Bologna si prepara ad affrontare l’Aston Villa nella prima sfida andata dei quarti di finale dell’Europa League, con il match in programma giovedì sera al Dall’Ara. Vincenzo Italiano ha espresso fiducia nelle possibilità dei rossoblu, valutando le probabilità di avanzamento al turno successivo come paritetiche nonostante la disparità tecnica teorica tra le due compagini. La sfida che vede protagonista il club emiliano si gioca su un terreno dove la carta sembra favorire i padroni di casa della Premier League. Tuttavia, Italiano ha sottolineato come ogni incontro racconti una storia differente e come la gestione dei 180 minuti totali sarà decisiva per determinare chi si ritroverà in semifinale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna-Aston Villa: Italiano sfida il destino al Dall’Ara

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