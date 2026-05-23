Dal 6 giugno e fino a ottobre, sarà attivo un servizio shuttle tra Bologna e l’aeroporto Marconi di Ravenna. La navetta collegherà le due città con corse frequenti, per tutto il periodo estivo. La tratta sarà disponibile tutti i giorni, con orari da definire. Il servizio mira a facilitare i collegamenti tra le due località, senza prevedere altre fermate intermedie. La partenza sarà dal centro di Bologna, con destinazione l’aeroporto di Ravenna.

Ravenna, 23 maggio 2026 – A partire da sabato 6 giugno e fino ad ottobre, allo scopo di favorire i collegamenti tra Ravenna e l’aeroporto ‘Guglielmo Marconi di Bologna’, sarà attivo un servizio ‘shuttle’ su prenotazione (dall’aeroporto di Bologna a piazzale Aldo Moro a Ravenna e viceversa ) gestito da Coerbus e prenotabile attraverso il sito di Ravenna Incoming al link www.visitravenna.it alla voce transfer. Nuovo modello di collegamento. Rispetto al servizio sperimentato lo scorso anno, è stato definito un nuovo modello di collegamento diretto su prenotazione. Il sistema consentirà di adeguare il servizio e la tipologia dei mezzi ai flussi effettivi di passeggeri, garantendo al tempo stesso la prenotazione del posto e una migliore ottimizzazione dei percors i. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna più vicina a Ravenna dal 6 giugno con il servizio shuttle con l’aeroporto Marconi

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