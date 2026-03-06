Freuler verso l’addio al Bologna idea per la Roma a costo zero | CM

Remo Freuler, centrocampista svizzero, sta per lasciare il Bologna al termine della stagione. Il suo contratto scade a breve e non ci sono segnali di un possibile prolungamento. La società rossoblù sembra aver già deciso di non rinnovare, mentre la Roma avrebbe manifestato interesse per il giocatore a costo zero.

Remo Freuler sembra essere destinato a salutare il Bologna alla fine del campionato in corso con il centrocampista svizzero che è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a prolungare con i rossoblu. Lo svizzero sembra essere destinato a salutare a costo zero alla fine del campionato con la Roma che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, appare intenzionata a metterlo sotto contratto. Le trattative per il rinnovo del contratto di Freuler con il Bologna appaiono andare a rilento con il classe 1992 che non ha trovato l’accordo con la società rossoblu per il prolungamento dell’accordo. Sulle sue tracce ci sarebbero i giallorossi con Gian Piero Gasperini che sarebbe felice di averlo di nuovo a disposizione avendolo allenato all’Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

