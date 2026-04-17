Dopo l’eliminazione dall’Europa League, il Bologna si prepara a riflettere sul proprio percorso. La squadra di Vincenzo Italiano ha concluso la competizione proprio nel luogo in cui era iniziata, lasciando comunque molte domande aperte sul futuro del tecnico. Le voci di mercato lo collegano a diversi club di livello, mentre la stagione prosegue con l’obiettivo di migliorare i risultati in campionato.

Bologna, 17 aprile 2026 – Termina laddove era iniziato il cammino in Europa League del Bologna di Vincenzo Italiano (il cui futuro in rossoblù è incerto, visto che i rumors lo accostano a molte big) . Non nel modo che il tecnico e i rossoblù speravamo, con un passivo e un risultato che di certo non esalta il cammino fatto dalla squadra in questa stagione europea ma che sottolinea anche il divario tecnico, evidente e bisogna prenderne atto, tra Orsolini e compagni e l’Aston Villa. Che Birmingham fosse un terreno difficile lo si era già capito la scorsa stagione in Champions League e c’era stata la conferma, seppur senza sfigurare, anche nella Fase Campionato di questa competizione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, il giorno dopo l’uscita dall’Europa League fa ancora male. E incombe il rebus sul futuro di Italiano

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