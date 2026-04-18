Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa, i tifosi e gli addetti ai lavori si interrogano sul futuro del club. La mancata qualificazione alle competizioni europee mette in discussione alcune decisioni riguardanti le cessioni di giocatori e le strategie di mercato. Le incognite riguardano anche il ruolo dell’allenatore e le possibili mosse delle grandi squadre sul mercato, con molte variabili ancora da definire.

Bologna, 18 aprile 2026 – Smaltita la delusione, cambia la prospettiva: il problema non è la sconfitta con l’ Aston Villa, ma che cosa succederà adesso. Nel mondo reale, questo quarto di finale di Europa League finisce nove volte su dieci sempre a favore dei Villans. Poi, certo, c’è modo e modo di uscire. E quello scelto dal Bologna di Vincenzo Italiano è stato tra i peggiori: con una partita durata appena un quarto d’ora, il tempo per Watkins e compagni di pigliare le misure. Valori tecnici e atletici troppo lontani tra la quarta di Premier e l’ottava in serie A: serviva la perfezione e quella i rossoblù l’avevano già compromessa all’andata. Il piano gara, con un 4-3-3 più prudente e i terzini a piedi invertiti per venire dentro il campo, si è sgretolato al primo affondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, i dubbi dopo Villa Park: senza Europa, le cessioni, le big. Tante variabili sul futuro di Italiano

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