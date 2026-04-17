Alle 20:45 si gioca a San Siro la partita tra Inter e Cagliari, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. Durante il match, un'azione di Pio Esposito viene fermata brillantemente da Caprile, portiere del Cagliari. La partita si conclude con il punteggio di 0-0, e la serata viene seguita in tempo reale con aggiornamenti sulla partita in corso.

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© Internews24.com - Inter Cagliari LIVE 0-0: bellissima giocata di Pio Esposito, Caprile stoppa l’attaccante nerazzurro

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