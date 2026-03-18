Calciomercato Inter LIVE | Pio Esposito nerazzurro per tanti anni!

Sul calciomercato dell'Inter, Pio Esposito torna a vestire la maglia nerazzurra, mentre si susseguono incontri e trattative che coinvolgono diversi giocatori. La redazione di Inter News 24 segue in tempo reale le novità, con aggiornamenti su indiscrezioni e affari conclusi. La sessione di mercato resta molto viva e ricca di sviluppi.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 17 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Pio Esposito nerazzurro per tanti anni! Articoli correlati Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Annuncio di GiuffrediCalciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Arsenal su Pio Esposito, Ausilio e Marotta preparano il rinnovo Approfondimenti e contenuti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter-Atalanta LIVE dalle 15, le ultime sulle formazioni; Thuram, ora o mai più: prova da big contro la Dea per tenersi l'Inter, la Juve alla finestra; Serie A, Calciomercato Inter – Sarà rivoluzione: tutti i nomi!; Inter, solo Lautaro e Pio intoccabili. Tre big in bilico? Tutto dipenderà dalle offerte. Calciomercato Inter, l’agente di Pio Esposito – Giuffredi – ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per l’attaccante nerazzurroCalciomercato Inter, l’agente di Pio Esposito – Giuffredi – ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per l’attaccante nerazzurro L’agente sportivo Mario Giuffredi ha deciso di spegnere sul nascere quals ... calcionews24.com Nuovo club su Pio Esposito: un bomber più 50 milioni all’InterPio Esposito al centro di un possibile scambio di calciomercato Inter: il Manchester United offre Zirkzee e 50 milioni di euro ... interlive.it #Calciomercato #Milan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - facebook.com facebook Results for " Calciomercato #Inter, Dibu #Martinez può essere il dopo #Sommer. E se #Perisic esce dalla Champions… x.com