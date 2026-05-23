Bologna Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Sabato 23 maggio 2026 alle 18, si è disputata allo stadio Dall’Ara di Bologna la partita tra il team locale e l’Inter, valida per la 38esima giornata di Serie A. La partita si è svolta in diretta streaming e in diretta tv, con le formazioni ufficiali che sono state comunicate poco prima dell’inizio. La gara ha visto entrambe le squadre scendere in campo con le formazioni titolari.

Bologna Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. BOLOGNA INTER STREAMING TV – Oggi, sabato 23 maggio 2026, alle ore 18 Bologna e Inter scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna, partita valida per la 38esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Bologna Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Bologna e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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