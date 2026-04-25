Bologna Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 18 si gioca la partita tra Bologna e Roma allo stadio Dall’Ara di Bologna, valida per la 34ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida viene trasmessa in diretta streaming e in tv, con le probabili formazioni che saranno annunciate prima dell'inizio del match. La partita vede le due squadre affrontarsi in un match di campionato di alta classifica.

Bologna Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. BOLOGNA ROMA STREAMING TV – Oggi, sabato 25 aprile 2026, alle ore 18 Bologna e Roma scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna, partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Bologna Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Bologna e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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Bologna-Napoli: il commento a caldo dello studio Sky Sport | Serie A

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Bologna-Roma oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvOggi, 25 aprile e sabato della 34esima giornata di Serie A, si affrontano Bologna e Roma. Inizio previsto alle 18, ad arbitrare sarà Marco Di Bello. lapresse.it

Bologna-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Bologna e Roma è in programma sabato 25 aprile alle ore 18 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

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