Juventus Bologna streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Alle ore 20:45 di oggi, domenica 19 aprile 2026, si gioca la partita tra Juventus e Bologna all’Allianz Stadium di Torino, valida per la 33ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, con le probabili formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. La partita si disputa in un contesto di campionato ancora aperto per entrambe le squadre.

Juventus Bologna streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. JUVENTUS BOLOGNA STREAMING TV – Oggi, domenica 19 aprile 2026, alle ore 20,45 Juventus e Bologna scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 33esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Bologna in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Juventus e Bologna sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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