Bologna-Inter probabili formazioni | Chivu ribalta tutto

Da calciomercato.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In vista dell’ultima giornata di Serie A alle 18:00, si discute sulle probabili formazioni di Bologna-Inter, con particolare attenzione a Chivu. La presenza del giocatore potrebbe influenzare le scelte delle squadre e le strategie in campo. I dettagli sulle formazioni definitive non sono ancora stati annunciati ufficialmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cresce l’attesa in vista del match dell’ultima giornata di Serie A in programma alle ore 18,00: ecco le ultimissime.  Si chiude oggi il campionato di Serie A con la sfida che metterà di fronte Bologna e Inter alle ore 18,00 allo stadio Dall’Ara. L’undici di Italiano è già sicuro dell’ottavo posto nella classifica finale, visto che davanti l’Atalanta ha 4 punti di vantaggio mentre alle spalle dei rossoblu c’è la Lazio con lo stesso distacco. Chivu (AnsaFoto) – Calciomercato.it Bologna in campo con il consueto 4-3-3: Orsolini è fuori dalla lista dei convocati per una lesione all’adduttore, mentre  Bernardeschi completerà il tridente offensivo con con Castro e Rowe. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

bologna inter probabili formazioni chivu ribalta tutto
© Calciomercato.it - Bologna-Inter, probabili formazioni: Chivu ribalta tutto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bologna-Inter, probabile formazione nerazzurra: Martinez tra i pali, Thu-La in avanti

Video Bologna-Inter, probabile formazione nerazzurra: Martinez tra i pali, Thu-La in avanti

Sullo stesso argomento

Bologna-Inter, tanto turnover per Chivu (ma non Lautaro): probabili formazioni e orari tvBologna, 22 maggio 2026 – Ultima gara ufficiale della stagione per l’Inter di Christian Chivu e per il Bologna di Vincenzo Italiano.

Leggi anche: Inter-Cagliari, probabili formazioni: tre ballottaggi per Chivu

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web