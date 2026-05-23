Bologna-Inter probabili formazioni | Chivu ribalta tutto

In vista dell’ultima giornata di Serie A alle 18:00, si discute sulle probabili formazioni di Bologna-Inter, con particolare attenzione a Chivu. La presenza del giocatore potrebbe influenzare le scelte delle squadre e le strategie in campo. I dettagli sulle formazioni definitive non sono ancora stati annunciati ufficialmente.

Cresce l’attesa in vista del match dell’ultima giornata di Serie A in programma alle ore 18,00: ecco le ultimissime. Si chiude oggi il campionato di Serie A con la sfida che metterà di fronte Bologna e Inter alle ore 18,00 allo stadio Dall’Ara. L’undici di Italiano è già sicuro dell’ottavo posto nella classifica finale, visto che davanti l’Atalanta ha 4 punti di vantaggio mentre alle spalle dei rossoblu c’è la Lazio con lo stesso distacco. Chivu (AnsaFoto) – Calciomercato.it Bologna in campo con il consueto 4-3-3: Orsolini è fuori dalla lista dei convocati per una lesione all’adduttore, mentre Bernardeschi completerà il tridente offensivo con con Castro e Rowe. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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