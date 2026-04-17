Inter-Cagliari probabili formazioni | tre ballottaggi per Chivu

Alle 20.45 di questa sera si gioca a San Siro l’incontro tra Inter e Cagliari, valido per la 33esima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Per quanto riguarda le formazioni, ci sono tre duelli aperti tra i nuovi allenatori e le scelte dei giocatori titolari. Le formazioni ufficiali verranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari, in campo a San Siro alle 20.45 (diretta tv Dazn e Sky) per la 33esima giornata di Serie A. Con Lautaro Martinez e Bisseck indisponibili e Sucic squalificato, Chivu ha tre ballottaggi: De Vrij-Acerbi (60-40%), Esposito-Bonny (70-30%) e Zielinski-Mkhitaryan 55-45%).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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