Bologna-Inter tanto turnover per Chivu ma non Lautaro | probabili formazioni e orari tv

L'ultima partita ufficiale della stagione si gioca oggi tra Bologna e Inter. Per l'Inter, l'allenatore Christian Chivu ha deciso di fare diversi cambi nella formazione, mentre Lautaro Martinez dovrebbe essere in campo normalmente. La partita si svolge nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva. Entrambe le squadre scendono in campo con obiettivi diversi, in un match che chiude la stagione 2025-2026.

Bologna, 22 maggio 2026 – Ultima gara ufficiale della stagione per l’Inter di Christian Chivu e per il Bologna di Vincenzo Italiano. La partita, che in passato ha deciso scudetti, dal punto di vista sportivo non avrà un valore tangibile dato che i nerazzurri hanno già conquistato il doblete e i rossoblù sono aritmeticamente fuori dalle coppe e certi dell’ottavo posto. Sarà davvero una passerella per l’ultimo giorno di scuola. Infatti, il tecnico interista medita di tenere a riposo diversi big, soprattutto quelli che prenderanno parte al mondiale, mentre sulla sponda felsinea le attenzioni sono dirottate al futuro dato che Italiano è corteggiato dal Napoli di De Laurentiis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Bologna-Inter, il commento della semifinale di Supercoppa Italiana

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