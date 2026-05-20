Sabato prossimo, la formazione Primavera dell’Inter potrebbe essere chiamata a sostituire alcuni giocatori della prima squadra assenti per motivi diversi, tra cui infortuni e squalifiche. Tra i giovani che potrebbero scendere in campo ci sono alcuni talenti emergenti noti come Cocchi, Cinquegrano e altri ancora, pronti a confrontarsi con una trasferta importante contro il Bologna. La partita rappresenta un’occasione per i giovani di mettersi in luce e contribuire alla rosa in un momento di particolari assenze.

Qualcuno ha già debuttato in prima squadra, altri sognano di farlo nell'ultima giornata di campionato, di sicuro c'è che Cristian Chivu al Dall'Ara di Bologna concederà occasioni importanti a qualche giovanissimo dell'Inter. Non solo perché per esempio Akanji, Calhanoglu, Dumfries e Thuram chiuderanno in anticipo la propria stagione a livello di club mettendo nel mirino il Mondiale, ma pure per storia e tradizione dell'allenatore nerazzurro: giovanili, Primavera e in generale i ragazzi sono stati la quotidianità del tecnico fino ad appena un anno fa. Sembra passata una vita, ma Chivu compiva il salto proprio dalla Primavera dell'Inter al Parma solamente nel febbraio dal 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu e l'Inter dei piccoli: Cocchi, Cinquegrano & co, chi sono i Primavera che potrebbero giocare a Bologna

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