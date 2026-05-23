Bologna Inter LIVE | si parte!
Alle 18 allo stadio Dall’Ara si gioca Bologna-Inter, ultima giornata della Serie A 202526. La partita si svolge in contemporanea con altre gare di campionato e sarà seguita in diretta.
di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 al Dall’Ara per Bologna Inter, match valevole per la 38^ e ultima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Dall’Ara per Bologna Inter, sfida del 38° e ultimo turno del campionato di Serie A 202526. Entrambe le squadre, né i rossoblù di Italiano né i nerazzurri di Cristian Chivu, si giocano qualcosa in questa ultima giornata. La Beneamata vorrà chiudere al meglio la stagione nella quale ha già conquistato lo scudetto e la Coppa Italia. Segui con noi la cronaca live testuale del match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 1? – Si parte! Fischio d’inizio alle ore 18. Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com
Bologna vs Inter: all the penalties
Sullo stesso argomento
Como Inter LIVE 0-0: si parte!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi...
Torino Inter LIVE 0-0: si parte!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi...
DIRETTA ONLINE - Serie A, Bologna-Inter: live report, formazioni e dettagli ift.tt/gbSTul8 x.com
FcInterNews.it. . Bologna-Inter, la partenza dei Campioni d’Italia: out anche Frattesi. Chivu porta diversi giovani Diversi big non convocati per l’ultima di campionato. A Bologna ci saranno Cocchi, Mosconi, Topalovic e Kaczmarski facebook
Match Thread: Bologna vs Inter | Serie A | 23 May 16:00 UTC reddit
Serie A Bologna-Inter LIVE, dove vederla in tv e streaming: orario e formazioni ufficialiLa diretta live di Bologna-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Dove vedere Bologna-Inter in tv? Dazn o Sky, orarioInter e Bologna si sfidano nell'ultima sfida del campionato di Serie A. Entrambe le squadre non hanno più niente da chiedere al campionato: i nerazzurri hanno festeggiato il double nazionale dopo la v ... corrieredellosport.it