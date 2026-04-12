Como Inter LIVE 0-0 | si parte!

Alle 20:45 al Sinigaglia di Como va in scena il match tra la squadra locale e l'Inter, valido per il 32° turno di Serie A 202526. La partita è stata annunciata in anticipo e sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili durante tutto l'incontro. Entrambe le formazioni scendono in campo con l’obiettivo di ottenere punti importanti in questa fase della stagione.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. I lariani di Cesc Fabregas, reduci dal pareggio per 0 a 0 contro l’Udinese, sognano una qualificazione alla prossima Champions League e sono attualmente al quinto posto in classifica con 58 punti. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria per 5 a 2 sulla Roma, sono al primo posto in classifica con 72 punti e hanno l’occasione per allungare sul Napoli (che è stato fermato dal pari col Parma) e sul Milan (che ieri ha perso in casa contro l’Udinese).🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Inter LIVE 0-0: si parte! Como Inter LIVE 0-0: si parte al Sinigaglia!Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Inter Genoa LIVE 0-0: si parte!Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. COMO-INTER: L’ANALISI