Torino Inter LIVE 0-0 | si parte!

Alle 18, all’Olimpico Grande Torino, si gioca il match tra Torino e Inter, valido per il 34° turno di Serie A 202526. La partita è stata avviata e si sta seguendo in diretta. I tifosi e gli appassionati sono davanti agli schermi per seguire l’andamento del confronto tra le due squadre, che si presenta ancora senza reti.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 202526. I granata, reduci dal pareggio per 0 a 0 con la Cremonese, si trovano al 13° posto in classifica con 40 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 3 a 0 contro il Cagliari, sono stabilmente al primo posto in classifica con 78 punti, ma non potranno festeggiare già oggi la matematica vittoria dello scudetto, per via del successo ottenuto ieri dal Napoli contro la Cremonese.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter LIVE 0-0: si parte! Inter Milan vs Torino | Coppa Italia | Live Score Notizie correlate Inter Torino LIVE 0-0: si parte! Inizia il matchCalciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e... Inter Genoa LIVE 0-0: si parte!Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino-inter, la guida completa al match; Torino - Inter; Torino-Inter: Sky, Dazn o Now? Dove vederla in streaming e in tv. LIVE Serie A, Torino-Inter: Calhanoglu riposa, Darmian a destra | Segui la cronaca IN DIRETTAL’Inter di Cristian Chivu affronta il Torino di D’Aversa nella trentaquattresima giornata di Serie A. Segui la cronaca in Diretta L’Inter fa visita al Torino in una gara valida per la 34esima giornata ... interlive.it Torino-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18La diretta live di Torino-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it It’s time: Torino-Inter is on È il momento: inizia Torino-Inter - facebook.com facebook LE PAROLE DEL PRESIDENTE NERAZZURRO NEL PRE PARTITA DI TORINO-INTER x.com