Bologna Inter LIVE | diramate le formazioni ufficiali si attende solo il calcio d’inizio

Alle 18 al Dall’Ara si gioca Bologna-Inter, l’ultima giornata di Serie A 202526. Sono state rese note le formazioni ufficiali, mentre il calcio d’inizio è atteso a breve. La partita chiude il campionato di questa stagione.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 al Dall’Ara per Bologna Inter, match valevole per la 38^ e ultima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Dall’Ara per Bologna Inter, sfida del 38° e ultimo turno del campionato di Serie A 202526. Entrambe le squadre, né i rossoblù di Italiano né i nerazzurri di Cristian Chivu, si giocano qualcosa in questa ultima giornata. La Beneamata vorrà chiudere al meglio la stagione nella quale ha già conquistato lo scudetto e la Coppa Italia. Segui con noi la cronaca live testuale del match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 18. Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com

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BOLOGNA INTER in Diretta! Live reaction Serie A [NO Streaming]

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