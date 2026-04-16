Aston Villa Bologna LIVE | diramate le formazioni ufficiali alle 21 il calcio d’inizio

Alle 21 si gioca l’incontro tra Aston Villa e Bologna, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita, valida per un torneo internazionale, si svolge in un campo all’aperto e sarà trasmessa in diretta. Seguirà una cronaca dettagliata con moviola, tabellino, risultato e aggiornamenti sulle azioni più importanti durante il match. Gli spettatori potranno seguire l’evento in tempo reale attraverso diverse piattaforme di streaming e canali tv.