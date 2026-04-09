Alle 21 si gioca la sfida tra Bologna e Aston Villa, valida per i quarti di finale di Europa League. La formazione italiana schiererà Italiano in campo con Rowe e Castro, mentre la squadra inglese si affiderà a Watkins. Si tratta della prima gara tra le due squadre in questa fase della competizione, con le due società pronte a confrontarsi in un match che potrebbe decidere l’accesso alle semifinali.

(4-3-3) Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano (4-2-3-1) Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Luiz; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins. All. Emery La partita di Europa League tra Bologna e Aston Villa, fischio d'inizio alle 21, sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Calcio (252). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go e Now. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Bologna-Aston Villa, le ultime: Italiano con Rowe e Castro, Emery punta su Watkins

LIVE Alle 21 Roma-Bologna: Pisilli e Malen le chiavi di Gasp. Italiano punta su Berna e Castro(3-4-3) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Pisilli; Wesley, Malen, El Shaarawy.

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BolognaAston Villa Europa League | Quarti di Finale 1/2 Ore 21:00 Giovedì 9 Aprile 2026 Stadio Dall'Ara - Bologna Per saperne di più cliccate sul link in bio #EuropaLeague #BolognaFC1909 #1000cuorirossoblu - facebook.com facebook