Bologna Inter LIVE 3-3 | Diouf trova il pari nel finale
Nel match di Serie A tra Bologna e Inter, terminato 3-3, Diouf ha segnato il gol del pareggio nel finale. La partita si è giocata allo stadio Dall’Ara, con il risultato finale che ha visto entrambe le squadre ottenere un punto. La gara si è conclusa con un pareggio alla fine della 38ª e ultima giornata del campionato 202526.
di Lorenzo Vezzaro Appuntamento alle 18 al Dall’Ara per Bologna Inter, match valevole per la 38^ e ultima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Dall’Ara per Bologna Inter, sfida del 38° e ultimo turno del campionato di Serie A 202526. Entrambe le squadre, né i rossoblù di Italiano né i nerazzurri di Cristian Chivu, si giocano qualcosa in questa ultima giornata. La Beneamata vorrà chiudere al meglio la stagione nella quale ha già conquistato lo scudetto e la Coppa Italia. Segui con noi la cronaca live testuale del match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 87? – GOL DELL’INTER! – Topalovic trova Diouf in profondità. 🔗 Leggi su Internews24.com
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