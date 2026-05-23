Bologna Inter LIVE 3-3 | Diouf trova il pari nel finale

Notizia in breve

Nel match di Serie A tra Bologna e Inter, terminato 3-3, Diouf ha segnato il gol del pareggio nel finale. La partita si è giocata allo stadio Dall’Ara, con il risultato finale che ha visto entrambe le squadre ottenere un punto. La gara si è conclusa con un pareggio alla fine della 38ª e ultima giornata del campionato 202526.