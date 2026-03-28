Inter Women pari emozionante contro il Napoli | 2-2 nel finale

L’Inter Women e il Napoli si sono affrontate nell’ultima giornata di campionato all’Arena Civica di Milano, terminando con un pareggio 2-2. La partita si è conclusa con un finale emozionante e alcuni rammarichi per entrambe le squadre. La gara ha visto diverse occasioni e un risultato che ha mantenuto aperti i giochi per le prossime giornate.

Pareggio combattuto e con qualche rammarico per l’Inter Women di Mister Piovani all’Arena Civica Gianni Brera di Milano, nella 17ª giornata di campionato. Le nerazzurre, dopo un primo tempo senza reti, entrano in campo nella ripresa con determinazione: al 54’ Bugeja sblocca il match, poi Wullaert raddoppia al 65’ con un preciso sinistro. Negli ultimi minuti, però, il Napoli trova la chiave giusta per tornare in partita e pareggiare. L’Inter conquista così un punto, salendo a quota 34 in classifica. Inter-Napoli Women: la partita. All’Arena Civica di Milano, l ’Inter Women ospita il Napoli nella 17 giornata di campionato in una sfida intensa, con la coppia d’attacco Wullaert-Bugeja protagonista. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter Women, pari emozionante contro il Napoli: 2-2 nel finale Articoli correlati Playoff Champions, Mourinho contro il suo passato: «Inter o Real? Entrambe candidate per una finale. Sarà emozionante»Vicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Inter-Atalanta, finisce con un pari: polemiche nel finale per il gol di KristovicIl pareggio maturato a San Siro tra Inter e Atalanta nel quadro della ventinovesima giornata di Serie A lascia dietro di sé una scia di tensioni e... EUROVISION 2026 TÜM ARKILARI SIRALADIM! Büyük Final Öncesi Favorim Kim | TIER LIST Altri aggiornamenti su Inter Women Argomenti discussi: Hanna Barker: Il Napoli Women meriterebbe la Champions, crediamoci. Inter Women, domenica la semifinale di Coppa Italia con la Roma: ingresso liberoDopo l'1-1 nella sfida d'andata la squadra di Piovani si gioca l'accesso alla finalissima di Coppa Italia nel ritorno all'Arena Civica ... msn.com Inter Women, domenica la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la RomaLe nerazzurre di Piovani, dopo l'1-1 della gara di andata, cerca contro le giallorosse l'accesso alla finalissima ... msn.com