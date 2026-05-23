Bologna Inter LIVE 3-2 | Pio Esposito rimette in corsa i nerazzurri
Al 75° minuto, Pio Esposito ha segnato il gol che ha portato l’Inter sul 3-2 contro il Bologna. La partita si è giocata al Dall’Ara, ultima giornata di Serie A 202526. La gara era ancora aperta e il gol di Esposito ha riaperto le speranze per i nerazzurri. La partita è terminata con il risultato di 3-2.
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