Bologna Inter LIVE 2-1 | si chiude il primo tempo

Il primo tempo della partita tra Bologna e Inter si è concluso con il punteggio di 2-1. La partita si sta giocando allo stadio Dall’Ara, ultima giornata della stagione 202526 di Serie A. L'incontro è cominciato alle 18 e viene seguito in diretta.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 al Dall’Ara per Bologna Inter, match valevole per la 38^ e ultima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Dall’Ara per Bologna Inter, sfida del 38° e ultimo turno del campionato di Serie A 202526. Entrambe le squadre, né i rossoblù di Italiano né i nerazzurri di Cristian Chivu, si giocano qualcosa in questa ultima giornata. La Beneamata vorrà chiudere al meglio la stagione nella quale ha già conquistato lo scudetto e la Coppa Italia. Segui con noi la cronaca live testuale del match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 43? – GOL DEL BOLOGNA. Conclusione al volo di Pobega con il mancino che trova la duplice deviazione di Sucic e Lautaro e spiazza Martinez: 2-1, rimonta dei rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com

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