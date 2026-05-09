LIVE Italia-Inghilterra 19-40 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | si chiude il primo tempo con tre mete azzurre
Nel primo tempo della partita di rugby femminile tra Italia e Inghilterra valida per il Sei Nazioni 2026, il punteggio si è concluso con l’Inghilterra in vantaggio 40-19. Le azzurre, dopo una partenza complicata, sono riuscite a segnare tre mete, mostrando una reazione significativa. La partita è in corso e i commenti seguono l’andamento del match, aggiornando sui punti e le azioni più importanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? Finisce il primo tempo 40-19 per l’Inghilterra. Le azzurre dopo una partenza difficile hanno una buona reazione e marcano tre mete. 38? Gran recupero difensivo di D’Incà. 36? Dentro i pali il calcio di Sillari: 19-40. 35? TERZA META AZZURRA: splendida combinazione in velocità tra Turani e Ranuccini, con quest’ultima che realizza la meta. 17-40. 33? Harrison realizza ancora un calcio: 12-40. 32? Packer sfonda dopo la linea difensiva azzurra dopo la touche difensiva. 12-38. 30? Touche offensiva inglese. 27? Realizza il calcio Sillari: 12-33. 26? Meta tecnica per l’Italia e ammonizione per Kildulle per ostruzione irregolare: 10-33.🔗 Leggi su Oasport.it
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