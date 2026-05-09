LIVE Italia-Inghilterra 19-40 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | si chiude il primo tempo con tre mete azzurre

Nel primo tempo della partita di rugby femminile tra Italia e Inghilterra valida per il Sei Nazioni 2026, il punteggio si è concluso con l’Inghilterra in vantaggio 40-19. Le azzurre, dopo una partenza complicata, sono riuscite a segnare tre mete, mostrando una reazione significativa. La partita è in corso e i commenti seguono l’andamento del match, aggiornando sui punti e le azioni più importanti.

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