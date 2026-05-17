Alle 15 si è dato il via alla partita tra Inter e Verona allo stadio di San Siro, gara valida per la 37ª giornata della Serie A 20252026. Dopo i primi 45 minuti di gioco, il punteggio segna 0-0. La partita si svolge senza reti segnate né nel primo tempo né fino a questo momento. La cronaca in tempo reale continua per aggiornare gli sviluppi del secondo tempo.

di Paolo Moramarco Alle 15 il calcio d’inizio di Inter Verona a San Siro, match valido della 37a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. A San Siro in campo Inter Verona, match valido per la 37a giornata di Serie A. Per entrambe le squadre nessun obiettivo ancora da conquistare, Inter certa della vittoria del campionato oggi celebrerà il suo 21° scudetto, concedendo qualche minuto a chi ha avuto meno spazio in questa stagione e a chi si appresta a salutare. Destino già segnato, invece, per il Verona, retrocesso, che proverà ad onore al meglio il finale di stagione. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Verona LIVE 0-0: si chiude il primo tempo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COLPO SHOCK del MILAN :TARE CHIUDE IL PRIMO AFFARE

Sullo stesso argomento

LIVE Italia-Inghilterra 19-40, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: si chiude il primo tempo con tre mete azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? Finisce il primo tempo 40-19 per l’Inghilterra.

Inter Genoa LIVE 1-0: finisce il primo tempoMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Match Thread: Inter vs Hellas Verona | Serie A | 17 May 13:00 UTC reddit

Serie A Enilive 2025/26, 37ª giornata, #InterVerona domenica 17 Maggio, ore 15 - x.com

Inter-Verona 0-0 | Sommer decisivo: doppia parata e brivido | OneFootballA San Siro va di scena la passerella finale per l'Inter che dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia si godrà l'ultimo saluto della propria gente. Di contro un Verona retrocesso da tempo e col solo obi ... onefootball.com

Inter-Verona, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEPasserella a San Siro per l'Inter campione d'Italia che nella penultima di campionato festeggia lo scudetto e anche la Coppa Italia davanti ai suoi tifosi. Chivu dà spazio a molte riserve con Lautaro ... sport.sky.it