pellegrini risponde a bernardeschi bologna roma 1 1

Al Dall'Ara si è conclusa con un pareggio 1-1 la partita tra Bologna e Roma, match valido per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo il gol di Pellegrini, Bernardeschi ha pareggiato per i giallorossi, rendendo la sfida equilibrata. La partita si è disputata davanti a un pubblico diviso tra tifosi delle due squadre, con entrambe le formazioni che hanno cercato di conquistare un risultato positivo.

Al Dall'Ara finisce in parità l'andata degli ottavi di finale di Europa League BOLOGNA - Finisce 1-1 l'andata del derby italiano tra Bologna e Roma, valido per gli ottavi di finale di Europa League. Sono Bernardeschi e Pellegrini a mettere la firma su un risultato che lascia aperto ogni possibile scenario in ottica passaggio del turno. L'inizio è vivace e piuttosto nervoso da entrambe le parti. Al 20', la prima grande chance capita sul destro di Zaragoza che, servito in area da Malen al termine di una rapida ripartenza, sciupa tutto allargando troppo con il destro. Il migliore in campo in questi primi 45 minuti è Bernardeschi, che a ridosso dello scadere ci prova con un mancino a giro che Svilar toglie dall'incrocio dei pali con un intervento prodigioso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

