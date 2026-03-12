PAGELLE E TABELLINO Bologna-Roma 1-1 | Pellegrini risponde a Bernardeschi

Nel match tra Bologna e Roma, terminato 1-1, Pellegrini ha risposto a Bernardeschi con un gol. La partita si è disputata allo Stadio D’Allara ed era valida per gli ottavi di finale. Sono stati assegnati voti ai giocatori, evidenziando i migliori e i peggiori in campo. La sfida ha visto entrambe le squadre portare a casa un punto ciascuna, con alcune giocate che hanno attirato l’attenzione.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio D’Allara, valevole per l’andata degli Ottavi di finale di Europa League, terminata con il punteggio di 1-1 Bologna e Roma si dividono la posta e pareggiano la sfida del Dall’Ara: il derby valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, primo round della sfida tra i rossoblù di Vincenzo Italiano e i giallorossi di Gian Piero Gasperini, termina senza un vincitore. Un risultato che lascia ancora tutto in bilico in vista della gara di ritorno, che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma tra sette giorni. Bologna e Roma (reduci entrambe da risultati poco entusiasmanti in campionato), cercheranno nella capitale di strappare il pass per i quarti di finale della competizione internazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Bologna-Roma 1-1: Pellegrini risponde a Bernardeschi Articoli correlati Pellegrini risponde a Bernardeschi, Bologna-Roma 1-1Al Dall'Ara finisce in parità l'andata degli ottavi di finale di Europa League BOLOGNA - Finisce 1-1 l'andata del derby italiano tra Bologna e Roma,... PAGELLE E TABELLINO ROMA-MILAN 1-1: Pellegrini glaciale, Nkunku e Saelemaekers impalpabiliVoti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26 Pellegrini e Pisilli (Ansafoto) –... Una raccolta di contenuti su PAGELLE E TABELLINO Bologna Roma 1 1... Temi più discussi: Bologna-Verona 1-2 pagelle e tabellino: Frese e Bowie danno nuova speranza ai veneti, Lucumì e Orsolini deludono; Il Bologna si butta via: al Dall’Ara vince l’Hellas in rimonta | Le pagelle; Bologna rimontato: l'Hellas Verona ribalta 2-1 i felsinei; Il Verona la ribalta a Bologna, Bowie regala tre punti agli scaligeri. Bologna-Roma: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Bologna-Roma di Giovedì 12 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Europa League ... calciomagazine.net Pari Bologna-Roma, Bernardeschi show e Joao Mario flop. Tutte le dichiarazioni in tempo realeI rossoblù ricevono la formazione giallorossa nell’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale. Prossimo appuntamento il 19 all’Olimpico ... tuttosport.com Europa League, Bologna-Roma 0-0 alla fine del primo tempo Stadio Dall’Ara Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-andata-ottavi-finale-in-campo-bologna-roma-alle-18-45-e-f - facebook.com facebook #Bologna- #Roma diretta Europa League: segui il derby italiano agli ottavi LIVE x.com