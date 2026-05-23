Bologna-Inter le ultime | Lautaro c' è ko muscolare per Orsolini

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella sfida tra Bologna e Inter, Lautaro si presenta in campo mentre Orsolini si infortuna per un problema muscolare. L'allenatore nerazzurro decide di far riposare Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram in vista del Mondiale. Questa è l'ultima partita in rossoblù per un giocatore che lascia il club.

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Intorno alle venti di oggi, quando la partita sarà finita, capitan Lautaro potrà sedersi sereno e soddisfatto sulla cima di una delle torri bolognesi per godersi meritatamente il panorama: di nuovo capocannoniere della Serie A da campione d’Italia, come nel 2023-24, l’anno della seconda stella. All’epoca infilò 24 gol, stavolta è a 17 e forse può salire ancora, chi lo sa. In carriera ha graffiato cinque volte i rossoblù, ma mai al Dall’Ara, teatro di incubi recenti. Nel 2022, ad aprile, una papera di Radu spianò la strada al Milan per lo scudetto. Oggi è un’altra storia. L’Inter camminerà sotto i portici con due trofei.  Lautaro, dicevamo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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