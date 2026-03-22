Nella sfida tra Bologna e Lazio, l’allenatore rossoblù ha deciso di schierare Orsolini dal primo minuto, mentre quello biancoceleste ha optato per Isaksen come titolare. Tra i giocatori del Bologna si continua a discutere tra Castro e Dallinga per una maglia in attacco. La partita si prepara a partire con queste scelte di formazione.

Il Bologna per portarsi a +5 sui biancocelesti, la Lazio per il sorpasso e la conquista dell'ottavo posto. Insomma, una sfida tutt'altro che banale quella in programma quest'oggi alle 15 al Dall'Ara. Italiano, reduce dal passaggio ai quarti di Europa League dopo la super sfida contro la Roma durata 120 minuti, si appresta a cambiare la squadra senza però attuare stravolgimenti. Sarri, alla ricerca del terzo successo di fila in campionato, dovrà fare a meno di ben sei giocatori e riparte dalla certezza delle ultime gare: Isaksen. Niente rivoluzioni insomma, ma accorgimenti sì. "L’impresa" (cit Italiano) agli ottavi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna-Lazio, le ultime dai campi: Italiano con Orsolini dal 1', Sarri riparte da Isaksen

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